- Barbatul din Filiasi, judetul Dolj, are 67 de ani si a fost diagnosticat in Franta cu o boala grava. S-a intors in tara in 6 martie, iar noua zile mai tarziu a fost internat la Spitalul din Filiasi. Medicii au cerut sa i se faca un test, dar DSP Dolj a raspuns ca acest caz "nu corespunde protocolului".…

- Pacientul sufera de o boala incurabila. Chiar daca starea sa nu este deocamdata buna, medicii spera ca aceasta se va imbunatați in urmatoarele 24 de ore. Pacientul a fost adus la Craiova de la spitalul din Filiași.''Starea lui este in acest moment grava, urmeaza sa vedem evoluția lui in urmatoarea perioada,…

- Un pacient infectat cu COVID-19 si internat la Spitalul „Victor Babes” din București, Romania, a avut un comportament revoltator fata de medicii care-l trateaza: si-a dat masca jos si a tusit in mod repetat inspre acestia.

- Medicul a fost plecat doua zile in Franța. Cand s-a intors in țara, acesta a mers direct la serviciu, dar a fost trimis acasa chiar de colegii sai.Urmeaza ca medicul sa fie internat in spitalul de boli infecțioase. Surse citate de Realitatea PLUS spun ca barbatul nu a intrat in contact direct cu pacienții.Și…

- Primul caz grav de infectare cu coronavirus din Romania a fost anunțat, miercuri, fiind un barbat de 56 de ani internat la terapie intensiva. Este al 36-lea caz din țara. „Caz pozitiv numarul 36: barbat din București, 56 ani, a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020”, a anunțat Grupul…

- Inca un pacient infectat cu coronavirus in Romania s-a vindecat! Elevul de liceu in varsta de 16 ani, care fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu confirmare de coronavirus, a fost externat, sambata, dupa ce doua teste succesive au iesit negative, anunta Directia…

- Pacientul care a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus este din Caracal. Barbatul are 51 ani, este contact direct al cazului din Suceava, barbatul de 71 ani care a calatorit in Italia in scop terapeutic. El a calatorit cu autocarul alaturi de barbat. Barbatul nu prezinta simptome specifice,…

- Pacientul din Maramureș, confirmat cu noul coronavirus și internat la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, primește tratament pentru pneumonie, starea sa generala de sanatate fiind „relativ buna”, a declarat, vineri, prefectul Clujului, Mircea Abrudean, potrivit Mediafax.Prefectul Clujului,…