Fructe exotice in patria rosiilor. Se intampla in localitatea Cilieni din Olt, renumita in intreaga tara pentru numarul mare de legumicultori. (Oferta speciala playstation) Unul dintre acestia a decis sa incerce si altceva. Si-a transformat propria curte intr-o gradina exotica, unde gasesti de la rodii, lamai, portocali, la mango, pomelo, kiwi, fructul pasiunii. Predomina arborii […] The post Povestea olteanului care cultiva mango, kiwi și fructul pasiunii appeared first on Cancan.ro .