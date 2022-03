Stiri pe aceeasi tema

- Meseria de mercenar sub toate formele ei și riscurile pe care le implica este un subiect la moda in aceste zile, in contextul conflictului din Ucaina. Se cauta, inclusiv la noi, oameni instruiți, cu experiența in operațiunile speciale, caliți pe campurile de lupta din Kosovo, Siria sau Afganistan și…

- Un oficial din administrația președintelui american Joe Biden a anunțat, vineri, ca Statele Unite au autorizat un ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 350 de milioane de dolari din stocul Departamentului de Aparare, informeaza CNN . Acest ajutor militar va cuprinde, potrivit oficialului american,…

- Milionarul rus Alexander Konanikin, care locuiește de mai mulți aniin Statele Unite, este dispus sa plateasca 1 milion de dolari ofițerilor care il aresteaza pe Vladimir Putin pentru crimele sale de razboi. O prima postare, din care se putea ințelege ca milionarul oferea banii pentru uciderea lui Putin…

- In mai putin de 24 de ore dupa decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, cei mai bogati oameni din Rusia au pierdut 39 de miliarde de dolari, mai mult decat cele 32 de miliarde de dolari pe care le-au pierdut de la inceputul anului si pana miercuri, transmite Bloomberg.

- Pretul petrolului a explodat marti, cotatia barilului de titei Brent apropiindu-se de pragul simbolic de 100 de dolari, dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat luni seara armatei ruse "sa mentina pacea" in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, informeaza…