- Kamala Harris si sotul ei, Doug Emhoff, vor locui la Number One Observatory Circle, resedinta oficiala a vicepresedintilor Statelor Unite ale Americii. Spre deosebire de Casa Alba, resedinta vicepresedintesedintelui nu este accesibila publicului, acesta fiind unul dintre motivele pentru care oamenii…

- Toata lumea știe ca președintele Statelor Unite locuiește la Casa Alba, insa nu toți știu care este reședința vicepreședintelui Statelor Unite. Din 1977, fiecare persoana care a ocupat funcția de vicepreședinte a avut reședința la Number One Observatory Circle, scrie The New York Times.

- Dupa ce Hamala Harris a devenit prima femeie care ocupa funcția de vicepreședinte al SUA, America are parte de o noua premiera: „second gentleman”, sau „al doilea domn”. Este vorba despre soțul Kamalei Harris, Doug Emhoff, care are, incepand de azi, și un cont oficial de Twitter.

- Cum arata copiii vitregi de care este mandra Kamala Harris Cole și Ella sunt copii lui Douglas Emhoff, soțul Kamalei Harris, dintr-un mariaj anterior. Cei doi au o relație extrem de buna cu mama lor vitrega, careia i se adreseaza cu apelativul „Momala”. Doug Emhoff a fost foarte discret cu viața sa…

- Romanii pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie numai la secția de votare la care este arondata strada sau localitatea unde iși au domiciliul sau reședința. Secțiile de vot se deschid pentru alegatori la ora 7:00 și se inchid la ora 21:00.Cum afli de ce secție de votare aparțiiPentru a afla…

- Alegatorul care in ziua votarii se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde si-a stabilit resedinta, alta decat domiciliul, voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea de resedinta, indiferent de data stabilirii acesteia, chiar si daca dovada de resedinta…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, a anuntat, marti, ca va institui carantina in municipiul resedinta in momentul in care indicele de infectare cu COVID-19 va atinge pragul de 6 la mia de locuitori. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca masura ar putea fi una preventiva pentru evitarea…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a afirmat la Digi 24 ca vicepreședintele ales american Kamala Harris este echivalentul Laurei Codruța Kovesi din America. „Aceste alegeri sunt mai mult decat despre Joe Biden sau despre mine. Sunt despre sufletul Americii și despre voința noastra de a lupta pentru…