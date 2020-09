Stiri pe aceeasi tema

- Dupa publicarea in spațiul public a unei povești care o are ca protagonista pe Clotilde Armand, date incredibile ies la iveala. In ultimii treizeci de ani, un singur angajat a decedat in accident de munca la Distrigaz Sud. Foștii colegi de munca au facut marturisiri in privința exploziei unde a fost…

- In ultimii 30 de ani, un singur angajat al Distrigaz Sud a murit in accident de munca. Iata povestea neștiuta a exploziei ucigașe spusa de foști angajați ai companiei. Clotilde Armand a fost și ea implicata fiind director de exploatare la acea vreme. De la director IT, la director de exploatare, in…

- O fetița de 7 ani a fost lovita mortal de o mașina, condusa de un tanar de 20 de ani. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 13:00, pe traseul R14, in localitatea Prodanești din raionul Florești.

- Politistii Biroului de Poliție Autostrada A1 au reținut șoferul tirului care a fost implicat in accidentul rutier de pe A1, din aceasta dimineața. Este vorba de un barbat de 49 de ani, din comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava. Șoferul tirului a vrut sa intoarca și a incadrat mastodontul pe toate benzile…

- La data de 21 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Mediaș l-au reținut pe tanarul in varsta de 19 ani care, la data de 18 iulie a.c., in localitatea Copșa Mare, a condus un autoturism și a provocat un accident rutier soldat, din nefericire, cu decesul unei persoane…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Teiuș. Femeia a fost lovita de un TIR. Accidentul rutier s-a petrecut marți dimineața, in jurul orei 10.30. Știre in curs de actualizare. Citește ACCIDENT RUTIER MORTAL la Teiuș: O femeie a fost lovita de un TIR pe trecerea de pietoni in…

- Pozițiile deschise sunt disponibile in magazinele din toata țara, precum și in centrele logistice: casieri, consultanți vanzari, responsabili service, responsabili online, șef raion, responsabil financiar, director de magazin, director adjunct de magazin, picker, stivuitorist, manipulant marfa etc.…

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit la locul de munca, fiind zdrobit de un utilaj greu folosit la asfaltarea drumului.Accidentul fatal a avut loc in localitatea San Felice sul Panaro, provincia Modena, unde un muncitor roman de 64 de ani și-a pierdut viața. Tragedia a avut loc intr-un șantier de…