- Continuam serialul dedicat ziarului ,,Curierul Bailor Slanic” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), prima publicație care a aparut intr-o stațiune din Romania, in fapt, un jurnal istoric al stațiunii Slanic-Moldova, prezentat online in premiera, care acopera…

- STUDII… Mai multi elevi din judetele Iasi, Galati, Bacau si Vrancea vor invata, din toamna, la licee din Vaslui, Barlad, Negresti si Vladia. Spre exemplu, un elev de la Scoala „Ion Creanga” comuna Ghidigeni, Galati, a avut o medie de admitere care i-ar fi permis sa intre la orice liceu: 9,80. Acesta…

- Pe retelele de socializare a fost postat un filmulet in care turisrii sunt invitati sa viziteze principalele obiective de atrctie din Iasi. Filmuletul a fost realizat de aerdevacanta Din prezentare nu lipsec Palatul Culturii, Griadina Copou, Str. Lapusneanu, Piata Unirii, Bojdeuca lui Ion Creanga, Teiul…

- PERCHEZIȚII… Ample percheziții domiciliare au avut loc la locuințele mai multor persoane de etnie rroma, din Barlad, Zorleni, Bacani și Murgeni. La acțiune au participat polițiști de la Crima Organizata (SCCO Vaslui și BCCO Iași, coordonați de procurorii DIICOT Vaslui, sprijiniți de jandarmii…

- Remarcat pentru rolurile de pe scena și marele ecran, cunoscut și recunoscut pe plan internațional, actorul Marcel Iureș este invitatul special al celei de-a 13 ediții a unicului festival dedicat exclusiv filmului romanesc – Serile Filmului Romanesc. In perioada 3-7 august 2022, Marcel Iureș va fi sarbatorit…

Known for his work that encaptured the childhood of many generations, Ion Creanga will forever be remembered through the heroes he gave life to in his stories.

- Lucrarile de reabilitare a trecerii subterane de pe strada Calea Ieșilor din capitala au fost incheiate, anunța municipalitatea. Pe linga modernizarea pasajului, trecerea subterana a fost decorata cu fotografii cu punctele de atracție ale muncipiului Iași. In prezent se lucreaza la subterana de la rondul…