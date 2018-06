Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 44 de ani a fost impuscat in cap pe o strada din Cancun, sub privirile unui alt craiovean, care se afla pe scaunul din dreapta al autoturismului condus de victima. Sorin Constantin Marcu, implicat in Mexic in activitati interlope, a fost chemat la o intalnire de rivali si executat in…

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani din Craiova, a fost ucis pe o strada din Cancun, in urma unei rafuieli intre clanuri. (Promotiile zilei la monitoare) Barbatul din Craiova se afla in masina alaturi de un alt roman, care a scapat cu viata dupa ce a fugit del fata locului. […]…

- Sorin Constantin Marcu, un barbat din Craiova, a fost ucis in Mexic. Craioveanul a fost „executat” marți seara, in stil mafiot, pe strazile orașului Cancun, ca urmare a unor rafuieli intre bandele rivale. Barbatul, in varsta de 44 ani, a fost impușcat in cap, sub privirile unui alt craiovean care se…

- In urma cu doar doua zile, o tanara de 18 ani era batuta de un batran intr-un parc din centrul Brașovului, iar incidentul a fost filmat. Tatal fetei, fost senator de Brașov, a lansat un mesaj pe Facebook, unde a atașat și filmulețul. Rebeca Grapa a povestit la Acces Direct cum s-a intamplat totul. „S-a…

- Imagini incredibile pe un bulevard important din Craiova. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Unul dintre muncitorii care lucreaza la asfaltare pe Calea Severinului savureaza un pahar cu șampanie, oferit de pasagerul unei limuzine. Scenele au fost surprinse de un…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…