- In data de 27.07.2020, politistii de frontiera din judetul Arad au depistat douazeci si cinci de cetateni straini, cu origini in Turcia, Palestina, Irak, Egipt si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunzandu se in portbagaj si in compartimentul de marfa al unui microbuz.Persoanele…

- Nicolae Robu a avut, anul trecut, un venit lunar de peste 37.500 lei, bani care provin din salariul de primar, de la Universitatea Politehnica unde este profesor și din deținerea calitații de membru de onoare la Academia Oamenilor de Știința din Romania. Calitatea de profesor universitar la Politehnica…

- Creșterea alarmanta a cazurilor de coronavirus in Romania a determinat un numar de 20 de țari sa nu mai permita intrarea romanilor sau daca o permit e dupa unele rigori care nu existau. Carantina de 14 zile devine obligatorie. Romania, conform statisticilor europene, a urcat pe locul intai ca procent…

- Un barbat din județul Hunedoara a fost depistat de polițiștii de frontiera in timp ce ajuta 23 de migranți din Siria, Palestina și Egipt sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Migranții erau ascunși in autoutilitara condusa de hunedoreanul in…

- Printre cele mai afectate domenii economice de situația epidemiologica in care ne aflam se numara și industria ospitalitații. Odata cu relaxarea masurilor de restricție, gorjenii au inceput sa iși planifice concediul din acest an, optand mai mult pentru stațiunile romanești. Suspendarea zborurilor…

- S-a incheiat starea de urgența impusa de pandemia de SAR-COV 2. Romania a caștigat, practic, prima batalie din razboiul cu acest virus extrem de contagios. Nu a existat nici o secție de terapie intensiva care sa nu faca fața bolnavilor grav afectați de coronavirus, precum in Italia sau Spania, deși…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, dar cu toate acestea Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial de grau, au declarat luni…

- Grupul american Uber Technologies Inc a anuntat luni ca serviciul de livrari Uber Eats isi va inceta operatiunile in Cehia, Egipt, Honduras, Romania, Arabia Saudita, Uruguay si Ucraina incepand cu data de 4 iunie, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. In schimb, operatiunile care vizeaza serviciile…