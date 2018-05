Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani vor sta acasa in mini-vacanta de 1 mai, 20% se pregatesc de o iesire la padure, iar 15% merg la munte. Litoralul romanesc si City Break-urile completeaza clasamentul, fiecare insumand 6% dintre optiuni.

- Un cetatean roman in varsta de 29 de ani a fost arestat de politia italiana dupa ce a batut cu brutalitate si a jefuit un batran in scara unui bloc din Milano. Victima este la spital, in coma.

- Caricaturistul roman Mihai Stanescu, ale carui lucrari au fost interzise de Nicolae Ceausescu, a murit la varsta de 78 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, dupa o suferinta indelungata.

- Dupa „Saptamana Altfel”, fara cursuri, elevii vor mai sta acasa inca o saptamana si doua zile. Vacanța de Paște este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie, iar elevii se vor intoarce la școala miercuri, 11 aprilie. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui,…

- Cum Pastele va pica, anul acesta, pe 8 aprilie, vacanta elevilor va incepe mai devreme. Copiii se vor bucura de 11 zile libere. Incepand cu data de 31 martie, toate școlile vor fi inchise. Cursurile se vor relua abia pe 11 aprilie. De asemenea, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, va…

- Dupa ce au stat acasa din cauza temperaturilor foarte scazute, elevii se pregatesc de o noua vancanța. De data aceasta, elevii vor avea mai mult de șapte zile de vacanța in perioada Paștelui.

- Saptamana asta, Shazam ne arata care au fost cele mai populare piese printre cautarile romanilor. Ce zici, te surprinde ceva din clasamentul asta? Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, cele mai populare…

- "Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o…