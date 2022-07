Stiri pe aceeasi tema

- Pe o fașie de iarba din fața ruinelor magazinului Jubilee din Vinița se afla un carucior roz cazut pe o parte și plin de sange. Aparținea unei fetițe in varsta de 4 ani, Liza. Este unul dintre cei trei copii uciși in atacul rusesc din Vinița, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Viața și moartea Lizei Dmitrieva, in varsta de patru ani, in urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului Viniția din centrul Ucrainei, este simbolul unui conflict in care moartea vine adesea fara avertisment.

- Liza Dmitrieva, in varsta de patru ani, este unul dintre cei trei copii care au fost ucisi in bombardamentul de joi de la Vinita, pe o strada aglomerata. Copila era impreuna cu mama sa care a reusit sa supravietuiasca, dar are rani grave.

- Rachetele rusești au distrus un depozit de combustibil in estul Ucrainei. Depozitul de combustibil din orașul Novomoskovsk din estul Ucrainei a explodat, provocand moartea unei persoane și ranirea a doua, anunța un oficial ucrainean citat de Reuters. Depozitul a fost lovit sambata de trei rachete rusești,…

- Im presa au aparut, luni, imagini cu Nicușor Dan care iși ia fetița in spinare și face slalom cu ea printre mașini, tramvaie, motocilete și trotinete, evitand sa se deplaseze 30 de metri pentru a traversa regulamentar, unde era un semafor pentru pietoni. Edilul Bucureștiului cred ca este urmarit pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus, miercuri, ca sprijina, de 1 Iunie, lansarea unei actiuni pentru introducerea educatiei de sanatate in scoli cat mai repede și il provoaca pe ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in acest sens.