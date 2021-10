Povestea melodiei ale carei versuri au fost scrise pe o polita RCA si care s-a impus in topuri

Serena și Andrei Banuța au dat tonul verii, in 25 iunie 2021, cu piesa Mon Ami #RaTaTa, care a ajuns, in doar patru luni de la lansare, la o audiența impresionanta, de peste un milion de vizionari pe YouTube. In plus, hitul, prezent in playlist-urile celor mai populare radiouri din Romania, a devenit trending sound pe TikTok, inclusiv prin remixuri. Dar care este povestea din spatele acestei piese? „Magia” s-a intamplat la inceputul acestui an, intr-o tabara de creație muzicala, organizata la munte de Roton și Hahaha Production. Iubirea a fost cea care i-a inspirat pe cei doi soliști. Pe langa…