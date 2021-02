Stiri pe aceeasi tema

- Feras Al Jaafari este un medic roman de origine araba care lucreaza de patru ani in Scoția. Pe 9 decembrie s-a vaccinat impotriva COVID-19 și vrea ca gestul lui sa dea curaj și altora. „Deja mi-am rezervat bilet la un concert pentru anul viitor, in iulie, la București”, spune acesta, intr-un interviu…

- Cristina Ich este astazi cea mai populara influencerița din Romania. Toata lumea o cunoaște pentru frumusețea, carisma și simțul umorului de care a dat dovada de-a lungul anilor. Puțini știu insa ca dorința ei din copilarie a fost sa devina...medic. Vedeta a renunțat la visul sau din cauza unei tragedii.

- Sorin Lavric, fost lider AUR, cel care a provocat o revolta uriașa pe rețelele de socializare dupa ce in spațiul public au aparut mai multe afirmații jignitoare la adresa femeilor facute de acesta, s-a nascut pe 27 decembrie 1967 in Turnu Severin. In anul 1993 el a absolvit cursurile Facultații de Medicina,…

- Intr-un an total ciudat pentru Botoșani, ca de altfel pentru Romania și intreaga lume, oamenii din nord-estul Moldovei au avut parte de un candidat cel puțin atipic... Care pana anul trecut nu exista in lumea politica și care in 2020 este probabil autorul celor mai multe comunicate, postari pe rețelele…

- Autor: Stelian ȚURLEA Ioana Silistraru preda sociologia la Facultatea de Sociologie și Asistența Sociala de la Universitatea din București (dupa activitatea anterioara la Universitatea din Sibiu), scrie la diferite reviste, iar in 2019 și-a luat doctoratul cu o teza care a fost transformata mai apoi…

- Medicul neonatolog Emilia Biber, in varsta de 70 de ani, personalitate marcanta a neonatologiei și pediatriei din Hunedora a murit, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Reprezentanții Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara au anunțat, vineri, ca medicul Emilia Biber a…