- DE VIITOR… Gimnastica feminina romaneasca da semne de revenire. Amalia Puflea, din Barlad, a cucerit nu mai puțin de trei medalii de aur și una de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) din Slovacia. Sportiva crescuta la CSȘ Barlad a luat aurul la barna, sol și cu echipa Romaniei,…

Gimnasta Amalia Puflea a obtinut, sambata, medalia de aur in finala la barna, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Banska Bistrica (Slovacia). Este a 18-a medalie pentru Romania, conform news.ro.

Atletul Alin Savlovschi a obtinut, sambata, medalia de bronz in proba de 2.000 metri obstacole, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Banska Bistrica (Slovacia). Este a 16-a medalie pentru Romania, conform news.ro.

Aissia Prisecariu a castigat, vineri, a treia sa medalie la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Slovacia. Sportiva de la Falticeni a terminat a doua proba de 100 m spate, cu timpul de 1:02.70. Ea a fost intrecuta de Nahia Garrido Malvar (Spania), care a atins placuta la 1:02.27.

Jucatoarea de tenis Eva Maria Ionescu a castigat, vineri, medalaia de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European, in Slovacia. Ionescu s-a impus in finala mica in fata italiencei Aurora Nosei, scor 6-3, 6-3. Este a 13-a medalie a Romaniei la Banska Bystrica (trei de aur, sase de argint, patru de bronz).

- Falticeneanca Aissia Claudia Prisecariu a cucerit prima medalie in probele de inot și a doua pentru delegația Romaniei la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica (Slovacia).Tanara și talentata inotatoare in varsta de doar 14 ani a cucerit medalia de argint in proba de 200 ...

- "Ziarul de Iasi" v-a tinut la curent in ultima perioada cu performantele deosebite ale doua dintre fiicele fostului antrenor al echipei de volei feminin Penicilina, Catalin Stirbu, Sabina (19 ani) si Ilinca (17 ani). Cele doua, eleve la Colegiul National "Mihai Eminescu" Iasi, au bifat recent noi realizari…

- Romania va deplasa la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica 2022 o delegație alcatuita din 92 de sportivi, care vor concura la opt discipline sportive - atletism, judo, handbal, ciclism, gimnastica artistica, inot, tenis si volei, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.…