Stiri pe aceeasi tema

- Distanțarea sociala a facut ca anul acesta niciunul dintre membrii juriului sa nu fie la aceeași masa. Astfel, Andi Moisescu, Mihai Petre, Andra și Florin Calinescu au jurizat numerele finaliștilor, adica a celor care au primit Golden Buzz in preselecții, din propriile lor case. De asemenea, și concurenții…

- Scandal pe rețelele de socializare, dupa ce un mecanic auto a caștigat ”Romanii au talent”! Mecanicul auto Radu Palanița, care l-a impresionat cu vocea sa pe Florin Calinescu și l-a facut sa apese Golden Buzz-ul, a caștigat Romanii au talent, sezonul 10. Imediat, pe internet au aparut criticile,…

- Ce a insemnat pentru tine sa obții un Golden Buzz? Ce ai simțit in acele clipe? Un moment memorabil, plin de emoție și confirmarea ca ceea ce fac prin cantec ajunge in sufletul oamenilor. Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor? Nimeni nu s-a așteptat…

- Vineri seara, de la ora 20:30, vor fi momente spectaculoase si pline de emotie, pregatite de cei 10 castigatori ai Golden Buzz-ului din acest sezon: Aura Marcu, Daria Calugaru, Duo Maintenant, Erno Varga, Gennady Tkachenko, Mihai Tigaret, Radu Palanita, Sara Ardeleanu, Siena Vuscan, Theodor Marcu. De…

- FINALA ROMANII AU TALENT 29 MAI 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Cei 10 concurenți care au primit Golden Buzz sunt pregatiți pentru marea finala Romanii au talent! Sunt cei care au ridicat sala in picioare, care au lasat jurații și prezentatorii fara cuvinte și care i-au convins sa apese…

- Mihai Cosmin Amariei, un concurrent in varsta de 22 de ani, a venit pe scena de la „Romanii au Talent” cu un numar de beatbox. Tanarul a plecat dintr-o fabrica de airbag-uri, intr-un restaurant chinezesc ca ajutor de bucatar, locuri in care nu s-a putut acomoda și s-a refugiat in muzica „In capul meu…

- Mihai Petre se afla de aproape doua luni in izolare, impreuna cu familia. Intr-un interviu pentru VIVA!, juratul de la Romanii au talent a povestit despre schimbarile pe care pandemia COVID-19 le-a adus și in viața lor și cum reușește sa se bucure de viața, in ciuda restricțiilor.„A fost o schimbare…

- ROMANII AU TALENT 2020. Oleksandr Bozhyk a urc ta pe scena de la "Romanii au talent" si a cantat la trei viori in acelasi timp! Destinul TERIBIL al lui Florin Calinescu. Cine a fost si de ce a murit sotia juratului de la "Romanii au talent" ROMANII AU TALENT 2020. "N-am vazut așa ceva…