- Mariana Vermeșan a venit la Chefi la cuțite sa demonstreze ca merita cuțitul, insa povestea de viața a concurentei i-a lasat masca pe jurați. Aceasta a trait sub un pod o perioada din viața ei, cand totul parea ca se naruie.

- Maria Luca, una dintre cele mai tinere concurente de la Chefi la cuțite a impresionat jurații cu aptitudinile sale. Frumoasa adolescenta a venit sa iși testeze capacitațile de bucatar și a povestit despre alopecia cu care se confrunta de mica.

- Nici bine nu a inceput noul sezon din ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, caci Gina Pistol a izbucnit in lacrimi! Ce cadou emoționant i-a facut o concurenta graviduței? Frumoasa prezentatoare TV va naște luna aceasta.

- Razvan Babana a trecut prin clipe cumplite! Fostul concurent de la Chefi la cuțite a fost la un pas sa-și piarda viața, dupa ce a trecut printr-o intervenție dificila. Tanarul le-a povestit toata experiența fanilor de pe rețelele de socializare. Iata cum este acum starea lui de sanatate!

- Claudia Radu este una dintre semifinalistele sezonului 8 de la "Chefi la Cuțite". Aceasta a surprins publicul cu ambiția in ceea ce privește slabitul, iar rezultatele sunt evidente. Iata ce metoda foloșește fosta concurenta a show-ului culinar pentru a da jos kilogramele in plus.

- Claudia Radu nu inceteaza sa-și surprinda fanii de la o zi la alta! Cum arata acum corpul concurentei de la Chefi la cuțite, dupa ce a slabit enorm?Transformarea este incredibila! Chiar ea a postat!

- Nu este un secret faptul ca Like Creața este insarcinata. Ceea ce știu insa mulți este cum arata tatal copilului. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite le-a satisfacut insa aceasta curiozitate internauților, impartașindu-le imagini romantice cu partenerul ei.

- Toata lumea o cunoaște pe Roxana Blenche de la Chefi la cuțite, insa, v-ați intrebat vreodata cum s-a apucat de gatit? Frumoasa concurenta li s-a destainuit fanilor! Nimeni nu se aștepta la o așa poveste!