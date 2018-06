Povestea managerului care a pus pe picioare Sbarro: cum administrezi o retea de 600 de restaurante, din care jumatate in sistem de franciza

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa realizeze o „Retea metropolitana de 50 cismele publice”, cu o investitie de peste un milion de lei. Dintre cele 50 de cismele, jumatate vor fi amplasare la mai multe biserici din Bucuresti.

- Avocatul Radu Flaviu Chebuțiu recidiveaza și risca sa intre la pușcarie pentru 2 ani și jumatate: a fost prins conducand fara permis. Avocatul Radu Flaviu Chebuțiu are din nou probleme cu legea dupa ce a fost prins la volan fara a avea permis de conducere. Acesta și-a recunoscut fapta iar Curtea de…

- Lantul de restaurante Pizza Hut Delivery a inaugurat o unitate in cartierul Bucurestii Noi din Capitala, in urma unei investitii de 250.000 de euro, operatorul ajungand in prezent la 18 restaurante la nivel national. Compania a lansat anul trecut programul de extindere in sistem de franciza,…

- Toma, mezinul ei si al lui Razvan Vasilescu, creste vazand cu ochii. Uite cum arata acum, la varsta de 2 ani si jumatate. Pare incredibil cat de repede a trecut timpul de la vestea ca Amalia Nastase a adus pe lume al treilea copil, de data aceasta un baietel. Toma este minunea care a incununat dragostea…

- Cazul batranului batut fara mila de doi tineri a impresionat o țara intreaga. Mulți dintre romani au facut tot ce au putut ca sa-l ajute pe Dumitru Neculaie. S-au mobilizat pe Facebook, au strans zeci de mii de lei si acum asteapta ca autoritatile sa-i faca batranului acte provizorii, sa ii poata…

- Un moldovean din satul Pitusca, raionul Calarasi, a fost prins de politistii de frontiera in timp ce incerca sa transporte jumatate de tona de alcool fara acte de provinienta. Acesta a a fost depistat pe traseul Ungheni-Sculeni.

- Autobuzele electrice au castigat teren in ultimii ani, dupa ce tot mai multe companii de transport public din tarile membre UE au apelat la astfel de vehicule nepoluante. Mai multe orase din Romania au anuntat ca vor achizitiona autobuze electrice, insa doar unul a organizat licitatia si a facut prima…

- Inspectoratul Scolar Judetean Suceava a facut publice rezultatele simularii examenului de bacalaureat, testari sustinute in perioada 19-22 martie de elevii de clasa a XI-a si a XII-a, pentru a se monitoriza stadiul cunostintelor acestora.Cat priveste rezultatele de la clasa a XII-a, acestea releva ...