Povestea Luviane, atelierul de parfumerie si bijuterie al artistei Iulia-Victoria Neagoe In halele unei foste fabrici din Bucuresti sunt doua incaperi care miros a parfum, unde Iulia-Victoria Neagoe lucreaza la retete si fabrica parfumuri pentru cunoscatori si pentru cei care vor sa cunoasca. Combina ingredientele naturale pe care le are in atelier si scoate, la final, pe piata, miresme sub eticheta Luviane. Descoperita la 4 ani, pasiunea pentru parfum a devenit afacere in urma cu cinci ani, iar pana acum au fost investiti 50.000 de euro, bani necesari pentru ca parfumiera sa aiba la dispozitie tot ce are nevoie, iar experienta unui client de a-si face propriul parfum sa se simta… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delia a vorbit pentru prima oara de cancer, dupa ce a facut mai multe analize medicale la o clinica privata din Bucuresti. Frumoasa blondina a fost suprinsa recent la o clinca de specialitate din Capitala, iar de aici au aparut multe semne de intrebare in ceea ce privește o posibila sarcina. Indragita…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Luna MARTISORULUI si a FEMEII este celebrata la Galeria SENSO (Bd. Unirii nr. 15, sector 5, Bucuresti) cu ocazia vernisajului Expoziția „BIJUTERIE CONTEMPORANA” (miercuri, 14 martie 2018, ora 18.00), un eveniment dedicat eternului feminin, artei si frumosului in toata splendoarea si desavarsirea sa.…

- Detalii cutremuratoare dupa moartea artistei Cristina Fulgusin Mateias. Interpreta de muzica populara, Silvana Riciu a vorbit la “Antena Stars” despre problemele cu care se confrunta aceasta. Se pare ca totul a pornit de la o raceala puternica. Interpreta de muzica populara Cristina Fulgușin Mateiaș…

- Luna MARTISORULUI si a FEMEII este celebrata la Galeria SENSO (Bd. Unirii nr. 15, sector 5, Bucuresti) cu ocazia vernisajului Expoziția „BIJUTERIE CONTEMPORANA” (miercuri, 14 martie 2018, ora 18.00), un eveniment dedicat eternului feminin, artei si frumosului in toata splendoarea si desavarsirea sa.…

- Acum el este cercetat pentru furt. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, comisarul-sef al BCCO Timisoara se afla, joi seara, in autobuzul care transporta pasagerii spre avionul care urma sa decoleze spre Timisoara, de la Aeroportul "Henri Coanda" din Bucuresti. Politistii au oprit vehiculul si i-au…

- De cand s-a intors in țara impreuna cu soțul sau, artistei ii merge cat se poate de bine. Anca Neacșu a trecut și la alte activitați, intre doua concerte, atunci cand timpul ii permite. Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, și soțul sau, afaceristul Serkan Yaman, s-au stabilit in Romania, in…

- O fabrica unde haine de calitate indoielnica erau inscriptionate cu marci cunoscute a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Surse judiciare susțin ca articolele de imbracaminte ar fi fost vandute in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online. Potrivit politistilor, hainele erau…