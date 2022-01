Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo i-a prezentat, miercuri, intr-o conferinta de presa, pe noul antrenor Flavius Stoican si pe team-managerul Florin Raducioiu. Aceștia spera in salvarea de la retrogradare. “Sper sa fie un nou inceput cu lucruri bune. Nu o sa fie usor, cu siguranta, dar cu atat mai mare va fi bucuria daca vom reusi.…

- REȘIȚA – Mi-e dor de vremurile care ramaneau senine chiar și atunci cand in jur ploua cu griji. De simplitate, de momentele in care bucuria era o stare de spirit, de viața aceea adevarata in care momentul conteaza! Fir-ar, noi traim azi doar farame din ceea ce se cheama bucuria reala! Mi-e dor de oameni…

- Un roman și-a impușcat șeful și doi colegi, dupa ce a fost concediat de la firma de securitate la care lucra in orașul spaniol, Tarragona. Apoi, barbatul a fugit cu o mașina și a tras intr-un polițist care il oprise in trafic pentru verificari. Poliția spaniola l-a prins pe atacatorul in varsta…

- Accidentul in care trei persoane au murit a avut loc, miercuri, intre Topraisar si Mereni, in judetul Constanta, potrivit ziarului Ziua de Constanța. O a patra victima se afla in stare grava la spital, au transmis reprezentanții ISU. Un barbat a fost cel care a sunat imediat la 112 sa sesizeze evenimentul.…

- Tot mai puține cazuri noi de COVID! Astazi au fost raportate 4.006, din peste 45.000 de teste prelucrate. Si numarul deceselor scade usor, insa ramane ridicat – 304 au fost raportate azi. La ATI sunt internati acum 1.743 de pacienti, in creștere fața de ieri. In Timiș au fost raportate 183 cazuri noi…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat sambata ca presiunea pe sectorul medical ramane mare, chiar daca numarul cazurilor coronavirus este in scadere. El avertizeaza ca vor fi in continuare cazuri grave și chiar fatale in randul bolnavilor de COVID.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca nu sunt paturi ATI disponibile pentru pacientii cu coronavirus, iar la nivel national 1.861 paturi ATI sunt ocupate. ”In data de 27 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.743 de paturi…

- Anunțul ca Viorel Pașca, omul care ingrijește sute de bolnavi in casele sale din Tinca și Dumbrava, e internat in stare grava la spital infecat cu COVID 19 a fost facut, luni seara, de fiul sau Manu.