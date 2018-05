Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate marți de catre Institutul Național de Statistica, Economia Romaniei a crescut cu 4 la suta in primul trimestru al acestui an fața de perioada similara a anului trecut. Economia Romaniei a crescut in primul trimestru al acestui an cu 4%, pe serie bruta, si cu 4,2% pe serie…

- In perioada 1 ianuarie - 31 martie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada perioada corespunzatoare a anului precedent, atat ca serie bruta, cu 6,2%, cat si ca serie ajustata, cu 7,6%, arata un comunicat transmis luni de INS. …

- In contextul aniversarii la data de 03 aprilie a.c., a 168 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Mehedinti organizeaza o serie de activitati in cinste

- Cuceritor. Carismatic. Criminal. In serie. Despre el s-au scris sute de carti si s-au facut zeci de filme. Anul acesta va aparea un nou lung-metraj care-i va devoala socanta poveste prin ochii celei care l-a iubit cel mai mult si n-a banuit...

- Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca pentru a doua serie din acest an, cu date de plecare in perioada 6 – 9 martie 2018, a primit 55 de bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Amara, Bala, Covasna, Pucioasa si Olanesti. Eliberarea biletelor se va face in perioada 26 februarie –€ 6 martie…

- Directorul sportiv al echipei nationale a Romaniei, Adrian Mutu, considera ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a intors la FC Viitorul de la Fiorentina, unde nu a fost tratat cu seriozitate. "A facut foarte bine ca a plecat. Perioada cat a stat acolo i-a prins bine, dar el a fost considerat…

- Mihail Popkov este considerat cel mai periculos criminal in serie din istoria Rusiei avand la activ 22 de crime dovedite și alte 59 marturisite. El a fost condamnat deja la inchisoare pe viața, dar ceea ce i-a surprins pe psihologi a fost dedublarea de personalitate a acestuia. Cel care in timpul noții…

- Ziua, sot ideal, tata iubitor si politist exemplar, noaptea, cel mai odios criminal in serie din istoria Rusiei! Aceasta este povestea, pe cat de cumplita, pe atat de adevarata, a unui om sinistru, Mikhail Popkov!