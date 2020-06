Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca unii reprezentanti ai statului s-au "indragostit de faptul ca pot conduce Romania prin ordonante militare" si ar trebui sa tina cont ca "fundamentul democratiei" il reprezinta Parlamentul.…

- Zeci de muncitori egipteni și tunisieni s-au trezit fara bani și abandonați intr-o locuința la marginea Sibiului. Lucratorii straini acuza ca au fost pacaliți de angajator, un afacerist iordanian care pretinde ca ar fi var cu Raed Arafat. Șeful DSU neaga ca l-ar cunoaște și spune ca nu are rude in Romania.…

- Arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Pimen (90 de ani) se afla printre primii pacienți infectați cu coronavirus din Romania care au primit tratament cu plasma recoltata de la pacienți vindecați, ce conține anticorpi și poate ajuta la vindecarea de infecția cu COVID-19. Informația a fost obținuta…

- UP Romania SRL va imprima tichetele pentru beneficiarii inscrisi in programul RESPECT, desfasurat de Primaria Constanta. Directia Generala Asistenta Sociala Constanta a atribit societatii UP Romania SRL contractul "Achizitia serviciilor de imprimare si asigurarea functionalitatii si securitatii tichetelor…

- Catalin Carstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgența din București, a recunoscut, luni seara, la Romania TV, ca a solicitat detașarea a 3 medici militari la unitatea pe care o conduce de puțin timp, dupa ce 35 de cadre medicale și 75 de pacienți au fost depistați pozitiv la testul pentru…

- Nelu Tataru a fost senator PNL in perioada 2012-2016 și secretar de stat la Ministerul Sanatații, in guvernarea PNL, ca adjunct al lui Victor Costache. Inainte de a veni la București, Tataru a condus Spitalul Municipal Huși. Nelu Tataru este de ani buni in politica, in PNL. A condus organizația municipala…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Sunt oameni care nu pot munci de acasa și o fac pentru noi toți. De la ”gunoierii” din București, femeile curajoase romance din Italia și pana la medicii din țara, in faptele acestor oameni se oglindesc temerile, dar și determinarea fiecaruia dintre noi. Libertatea incearca sa povesteasca viața lor.…