Povestea lui Romeo şi a Julietei se rescrie, pentru a douăsprezecea oară, la… Mizil Luiza Radulescu Pintilie In timp ce continua inca sa se puna intrebarea daca Romeo si Julieta au existat cu adevarat si la fel tulburatoarea, frumoasa si tragica lor poveste de iubire, Mizilul si-a adjudecat definitiv un fel de statut de resedinta de secol XXI al acestora, „teleportandu-i” intr-o lume ce trebuie descifrata „in cheie parodica, sub zodia lui Caragiale”, dupa cum si-au propus organizatorii Festivalului International de Poezie si Epigrama care au ales acest inedit patronaj, cu parfum de legenda:” Romeo si Julieta la Mizil”. Un festival ajuns deja la cea de-a XII-a editie, cu un palmares… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

