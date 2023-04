Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din California a sarbatorit implinirea a 18 ani devenind cea mai tanara persoana din lume care a vizitat toate tarile din Europa, relateaza UPI.Rio Matsuoka si-a inceput turneul european la varsta de 18 ani in Islanda si l-a incheiat 101 zile mai tarziu in Malta, dupa ce a vizitat 44…

- Intrucat Romania este pe locul intai in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, ministrul Sanatații a declarat ca ia in calcul ca aceste medicamente sa nu mai poata fi eliberate nici macar pe baza de prescripție simpla. ”Prescrierea de antibiotice trebuie sa fie potrivita cu boala, in sensul…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Liderii Formatului Bucuresti 9 (B9) au adoptat, miercuri, o declaratie comuna in care afirma ca Rusia este cea mai importanta si directa amenintare pentru securitatea NATO si ca, pentru a-si proteja cetatenii si teritoriul, aliatii sunt angajati…

- Romania este una dintre tarile cele mai expuse riscului de cutremur din Uniunea Europeana, iar o eventuala repetare a seismului din 1977 ar provoca pagube economice de ordinul zecilor de miliarde de euro, mii de raniti si sute de mii de persoane fara locuinte, sustine Allana Simpson, coordonator regional…

- “Am asistat la aparitia ambitiilor Rusiei de a exercita presiuni asupra securitatii energetice europene. Prin urmare, PST se asteapta ca, in 2023, Rusia sa incerce sa adune informatii despre majoritatea aspectelor legate de sectorul petrolului, gazelor si energiei din Norvegia”, mentioneaza raportul…

- Liderii Uniunii Europene au spus joi ca iși vor intari frontierele pentru a ține la distanța imigranții, unii dintre conducatorii europeni cerand mai multe garduri și obstacole fizice, in timp ce alții ar prefera sa cheltuiasca banii pentru imbunatațirea condițiilor de trai in zonele mai sarace ale…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi la Bruxelles, in plenul Parlamentului European, ca apararea teritoriului ucrainean impotriva invaziei ruse reprezinta de asemenea si apararea Europei, multumind in acelasi timp Uniunii Europene si cetatenilor sai pentru sprijinul acordat Ucrainei…