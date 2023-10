La doar 12 ani, Rareș Solomon are deja 6 luni de cand este pilot de rallycross. In competiții, puștiul se da cu o mașina pe care chiar bunicul sau i-a facut-o cadou. La varsta la care copiii se joaca, Rareș Solomon a luat pasiunea pentru mașini in serios! Puștiul care a invațat sa conduca la 4 ani jumate recunoaște ca se simte ca peștele in apa atunci cand este la volan. „Ma simt foarte bine cand conduc, am o mașina puternica și frumoasa, pe viitor voi avea una și mai puternica” – Rareș Solomon, pilot in Campionatul de RallyCross. Deși inca foarte mic, atunci cand merge la curse, baiatul gandește…