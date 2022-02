Povestea lui Puya. Cum a ajuns să semneze primul contract în muzică la 16 ani: „Frica de angajare pe mine m-a făcut să fiu celebru” Puya are o cariera de aproximativ 26 de ani in industria muzicala din Romania. Recent, cantarețul a fost invitat in podcastul lui Catalin Maruța, acolo unde a povestit despre cariera lui. E mandru de piesele lui, de tot ce a construit in acești zeci de ani. Catalin Maruța a fost curios și l-a intrebat pe artist daca a fost vreodata angajat, daca a avut vreun șef. Puya a recunoscut ca toata viața lui a fost cantareț, cu o singura excepție. In tinerețe a fost angajat pentru a-l ajuta pe tatal lui, dar nu a rezistat prea mult. „Toata viața am fost artist și o singura data am fost angajat, cand l-am… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

