Hasbulla Magomedov, un barbat de 20 de ani, care sufera de o boala rara ce il face sa arate in continuare ca un copil de cinci ani, a anunțat ca a semnat un contract de luptator cu UFC. Nascut in 2002 in Rusia, Hasbulla sufera de o afecțiune genetica rara ce genereaza un deficit de hormon de creștere. „Aceasta afecțiune se numește nanism hipofizar și face ca persoana respectiva sa fie mica de statura, dar cu proporții normale ale corpului. ...