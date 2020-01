Povestea lui „Hansel și Gretel” într-o concepție inedită, la Centrul Cultural Reduta Trupa de Teatru YuppiE Art ii invita pe cei mici alaturi de parinți și bunici la spectacolul „Hansel și Gretel”, inspirat din povestea celor doi frațiori, prezentat intr-o concepție originala care creaza o atmosfera impresionanta și extrem de … reala. Așteptand primavara, Trupa de Teatru YuppiE Art poposește la noi in oras, cu o serie de piese de teatru și vine in intampinarea voastra și a celor mici cu Povestea celor doi micuți “Hansel și Gretel” – doua sufletele care reușesc sa treaca prin toate datorita faptului ca raman impreuna la bine și la rau. Basmul clasic al fraților Grimm va pus in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

