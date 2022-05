Povestea lui Darius Mabda, câștigătorul „Românii au Talent”. Ce vrea să facă cu banii Darius Mabda este „vedeta sezonului” la show-ul „Romanii au Talent”, ediția 2022, organizat de ProTV. Tanarul de 13 ani din Oradea, care provine dintr-o familie modesta – tatal pensionar și mama secretara la o firma de construcții, a reușit sa dea peste cap toate pronosticurile și sa obțina premiul cel mare de 120.000, la care s-a adaugat inca o suma de 10.000 euro pentru originalitate. Ce va face cu banii? Simplu, ar vrea sa investeasca la un moment dat in marea lui pasiune: dansul. Dar toate la timpul lor. „Ma simt foarte bine. Sunt foarte fericit! Nu m-am gandit ca pot sa fiu eu marele caștigator.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al 12-lea sezon „Romanii au talent" a ajuns la final. Cel mai talentat roman al anului este Darius Mabda, pe care publicul l-a ales castigator dintre cei 11 finalisti care au intrat in cursa pentru marele trofeu. Pe locurile doi si trei s-au clasat Emanuel Ion si Martina Meola. Darius Mabda,…

- „Romanii au talent” 2022 a avut premiera vineri, 4 februarie, astfel ca așteptarea a luat sfarșit, iar cei mai talentați concurenți urca pe scena de la PRO TV in aceasta seara, 27 mai. Concurenții s-au antrenat și sunt gata sa ofere un spectacol de neuitat, iar prezentatorii și jurații sunt deciși sa…

- Au mai ramas doar cateva ore pana cand se va afla cine este marele caștigator de la „Romanii au talent”, sezonul 12. Cei 11 concurenți care au ajuns in finala ne-au spus, in exclusivitate, ce ar face cu banii daca ar caștiga marele premiu de la PRO TV.11 concurenți intra in marea finala la votul celor…

- „Romanii au talent” 2022 a avut premiera vineri, 4 februarie, astfel ca așteptarea a luat sfarșit, iar cei mai talentați concurenți urca pe scena de la PRO TV, in aceasta seara, 27 mai. Concurenții s-au antrenat și sunt gata sa ofere un spectacol de neuitat, iar prezentatorii și jurații, deciși sa…

- Cum poți vedea Live Video finala Romanii au Talent, pe Pro TV. Cei care nu au șansa de a se afla in fața televizoarelor pentru a vedea finala Romanii au Talent de pe Pro TV nu trebuie sa iși faca griji. Marea finala a super show-ului Romanii au talent poate fi vizionata și online, pe protvplus.ro .…

- O noua etapa a celui mai iubit show de divertisment din Romania s-a incheiat! Aseara, intr-o atmosfera de excepție, au urcat pe scena și ultimii 12 semifinaliști ai acestui sezon. Cu emoții, dar și cu dorința de a straluci și de a-i convinge pe cei de acasa sa ii voteze, aceștia au facut spectacol,…

- In urma cu o saptamana, primii 12 semifinaliști ai sezonului au urcat pe scena și au oferit prestații senzaționale care i-au facut atat pe jurați, cat și pe cei prezenți in sala sa aplaude in picioare. Astazi, emoțiile ating din nou cote inalte pentru ceilalți concurenți care vor incerca sa le demonstreze…

- S-au aflat primii 5 finaliști de la Romanii au Talent, cel mai popular reality show de talente al momentului. Vezi care sunt norocoșii concurenți care au o șansa pentru Marele Premiu de 120.000 de euro. Cea de-a doua semifinala va avea lco pe 20 mai a.c., cand se vor fi aleși de publicul telespectator…