Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a propus introducerea unui regim de urgența in regiunile de la granița cu Belarus, din cauza amenințarii cu un aflux de migranți ilegali din Afganistan și din alte țari din Orientul Mijlociu. Despre acest lucru a declarat prim-ministrul republicii, Mateusz Morawiecki. {{544416}}Potrivit…

- Foști și actuali militari americani din serviciile speciale și cele de informații iși folosesc propriile rețele de contacte pentru a scoate soldați afgani de elita, agenți de informații și traducatori in siguranța din Afganistan. Militarii americani sunt din ce in ce mai deziluzionați și și-au pierdut…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a venit cu un comentariu joi, 19 august, in contextul modificarilor la Legea Procuraturii, votate de PAS in prima lectura, care sa permita demiterea procurorului general.

- In timp ce mii de afgani fug de țara, Turcia a anunțat construcția unui zid de-a lungul frontierei sale cu Iranul, care era in plan din 2017, pentru a face fața unui potențial val de refugiați din Afganistan. Zidul va avea 295 kilometri lungime și va fi intarit cu sarma ghimpata și șanțuri, scrie BBC,…

- Salima Mazari, 40 de ani, una din cele trei femei-guvernator ale unui district din Afganistan, lupta pentru apararea celor circa 30.000 de locuitori ai Charkint din provincia nordica Balkh, relateaza The Guardian.

- CEO-ul companiei farmaceutice Terapia, Dragos Damian a povestit cum „rechinii” imobiliari i-au facut oferte pentru vanzarea terenului din Cluj-Napoca pe care e construita una dintre cele mai importante fabrici de medicamente din tara, promitnandu-i un comision gras de 1 milion de euro. Terenul este…

- Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara. Din 1 iulie, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați la Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala.

- Armata americana recunoaste ca este responsabila de moartea a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operatiunilor sale din Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt mult mai mici decat cele ale ONG-urilor.