- Lacul Ghioroc din judetul Arad, supranumit si “Litoralul Vestului”, este vizitat de peste 100.000 de turisti in fiecare an, care sunt atrasi de plaja cu nisip fin, pe care au fost plantati si palmieri, astfel ca are un aspect exotic, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Delta Dunarii poate fi considerata, din acest an, una dintre destinațiile preferate de romani pentru petrecerea Paștelui, in perioada 6-9 aprilie fiind așteptați la hotelurile și pensiunile din aceasta zona peste 2.000 de turiști, de patru ori mai mulți decat in anul trecut, potrivit unui studiu al…

- Situata in sud-vestul Turciei, in apropiere de templul dedicat zeului Pluto, „Poarta Iadului“ a fost descoperita in 2013 de o echipa de arheologi italieni. Din cauza nivelului ridicat al emisiilor de gaze toxice, locul a fost apoi asociat de-a lungul secolelor cu moartea, scrie CNN.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, care s-a implicat in apararea drepturilor romanilor din Ucraina, revine cu un nou semnal de alarma privind situația din țara vecina.Citeste si: Masuri de ULTIM MOMENT la MAI, dupa codul PORTOCALIU de ger: Ce dispozitii s-au dat in minister ”Revoltator!…