- Fundația Hope and Homes for Children (HHC) Romania, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, a organizat, in perioada 28-30 iulie 2021, la Cacica, o tabara pentru copii și parinți din comunitate, aflați in evidențele instituției de asistența ...

- Doi copii au fost la un pas de a fi luați pe capota, in curțile de blocuri de locuit din capitala. Incidentele s-au produs in zile și zone diferite, fiind filmate și publicate pe o rețea de socializare.

- Poliția a anunțat luni ca fetița filmata intr-un autobuz din Braila in timp ce plange si se zbate in bratele unui barbat nu a fost victima vreunei infracțiuni, iar barbatul ar fi fost un prieten de familie. Imaginile cu copila au starnit un val de reacții pe rețelele de socializare, informeaza Hotnews…

- Un barbat din Nigeria a facut apel și cere ingaduința din partea instanței care l-a trimis la inchisoare, pe motiv ca cei 17 membri ai familiei sale depind de el, potrivit presei locale . In Romania, in 2018, peste 13.000 de copii aveau cel puțin un parinte in inchisoare. Amuda Usman, un pastor in…

- Alina Traiește un adevarat coșmar, dupa ce propria ei mama a alungat-o din casa alaturi de copilul ei minor. Femeia ar fi vrut sa iși refaca viața fara moștentorii sai, motiv pentru care și-a chemat fiecare concubin sa se mute alaturi de ea in casa renovata de catre fiica sa. Aceasta din urma a fost…

- Specialiștii vorbesc desore patru tipuri de eclipse solare: totala, inelara, parțiala și hibrida. hibrida. In Romania, in urmatorii 80 de ani vom avea parte de 37 eclipse parțiale, doua eclipse inelare și o eclipsa totala. Primele doua eclipse totale, cele mai spectaculoase, vor avea loc in anii 2026…

- „Este vorba de o parte dintre documentele și așa-zisele reforme ale acestui guvern. Cred ca incepem sa ințelegem cu toții de ce le țin așa de la secret, pentru ca in cadrul acestor reforme se propun niște lucruri extrem de grave pentru toți, pentru copii, pentru salariați, pentru parinți și bunici…

- Pentru acest sfarșit de saptamana, Teatrul Eugene Ionescu te invita la teatru. Actorii vor juca vineri spectacolul „O istorie foarte simpla”, de Maria Lado, in regia lui Petru Vutcarau, incepand cu ora 18:30. Locurile sunt limitate.