- ANALIZA XTB Radu Puiu: Industria de fast fashion, piața de miliarde de dolari. Shein și Temu, in vizorul autoritaților europene In vreme ce marii jucatori din industria luxului au dificultați, companiile de fast fashion sunt disruptive și extrem de profitabile, ceea ce creeaza probleme de la gestionarea…

- Shein a depus in mod confidențial documente la autoritatea de reglementare a piețelor din Marea Britanie la inceputul lunii iunie pentru o potențiala listare la Londra, au spus doua surse potrivit Reuters, in timp ce retailerul online de moda rapida avanseaza cu ceea ce ar putea fi unul dintre cele…

- Cea mai buna gimnasta din Romania a fost premiata pentru readucerea gimnasticii romanești pe podiumurile internaționale! Pe scena pe care sportiva a urcat, au mai fost premiate femei de afaceri, conducatoare de companii și personalitați din lumea sportului. Inainte de RomGym, cea mai tare competiție…

- Industria jocurilor video este un teren de lupta intens, unde doar cei mai inovativi și flexibili reușesc sa prospere. Nume precum Fortnite, Call of Duty și League of Legends sunt omniprezente in discuțiile despre jocuri multiplayer online de succes. Cu toate acestea, exista un titlu care, in liniște,…

- Industria muzicala americana este cunoscuta ca un teren fertil pentru succes și bogație, iar cateva nume stralucesc in acest domeniu cu averi impresionante. Taylor Swift este una dintre cele mai bogate cantarețe din America, cu venituri semnificative atat din vanzarile de albume, cat și din turneele…

- Mulți dintre noi ajungem in situația in care hainele vechi, pe care nu le mai purtam, ne ocupa spațiu in mod inutil. Fie ca nu ne mai plac, fie ca nu ne mai vin sau pentru ca s-au uzat, hainele și alte articole textile ajung de multe ori la gunoi, iar acest lucru nu doar ca este o risipa, dar are și…

- Startup-urile de tehnologie din Europa și Israel vor putea obține noi finanțari de capital de risc, in schimbul unui pachet minoritar de acțiuni, printr-un fond de investiții in valoare totala de 650 de milioane de dolari, lansat, marți, la Londra, de firma de venture capital Accel, care are și un partener…