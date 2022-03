Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Odesa nu s-a indurat sa-și lase animalele de companie și a fugit din calea razboiului cu toți cei 25 de caței. Femeia a tranzitat duminica țara noastra, in drum spre Polonia, unde a gasit deja o casa unde sa poata trai liniștita alaturi de cațeii pe care ii adora.

- „Am plecat din Kiev, am ajuns la Ternopil, iar acolo ne-au avertizat ca vor suna sirenele și ca vor fi momente grele. Au fost momente cand a trebuit sa ne ascundem, am stat in subsoluri și - vazand aceasta situație - ne-am indreptat spre Cernauți. Cat am stat in subsoluri in Kiev, nu a fost absolut…

- Prima donație din Romania pentru refugiații ucraineni din Moldova a ajuns, astazi, la Chișinau. Este vorba despre 17 tone de alimente, scutece, jucarii, lapte praf și mancare pentru copii, imbracaminte, paturi, dar și mancare pentru animale, care au fost donate de o comuna de peste Prut ucrainenilor…

- Punctul de trecere a frontierei de la Orlovka, Ucraina, la Isaccea, in judetul Tulcea, este luat cu asalt de un numar din ce in ce mai mare de refugiati. Cu doar cateva bagaje la ei, traverseaza Dunarea, fugind din calea razboiului din ce in ce mai agresiv. In partea ucraineana, oamenii aflati in masini…

- Zilnic ajung in punctele de trecere a frontierei din Romania cetateni ucraineni care fac tot posibilul sa scape de teroarea din tara lor si sa gaseasca putina liniste. Majoritatea celor care trec granita sunt femei si copii, barbatii fiind nevoiti sa ramana in Ucraina. Cu bagaje in mana si cu copiii…

- Imagini emoționante dintr-un oraș aflat la circa 100 de kilometri de Kiev, Cerkasi. Oamenii s-au adapostit in subsoluri pentru a scapa de bombele rusești și au cantat imnul național al Ucrainei.