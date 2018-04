Povestea Lisseau Design Lab, business romanesc de design de inspiratie scandinava Leonard Zarnescu a plecat din Braila, dupa ce a terminat liceul de arte, in Aarhus, Danemarca, unde a obtinut diploma de constructing arhitect, un soi de arhitect. Dupa cinci ani petrecuti peste hotare si o vacanta de o luna in Bucuresti, a decis sa se intoarca in Romania, unde a infiintat o firma de design care astazi se numeste Lisseau Design Lab si creeaza elementele de identitate pentru petreceri, companii sau diverse produse. Planul lui este de a face si o mica fabrica de mobila, unde sa execute proiectele arhitectilor. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

