Stiri pe aceeasi tema

- O invitatie catre o noua forma de limbaj prin arta le este adresata iesenilor prin expozitia DIACRONIA de la Romanian Creative Week 2023. Lucrarile a 23 de artisti romani si straini, picturi, instalatii audio-video, design de obiect, grafica 3D si sculptura, au fost reunite in DIACRONIA, care este…

- Zece zile, peste 100 de evenimente, semnate de 1.000 de creativi romani și straini, expoziții, show-uri de moda și de arte vizuale, concerte, acestea sunt doar cateva dintre atracțiile ediției din 2023.

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Federatia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), organizeaza in perioada 19 – 28 mai, la Palatul Culturii, o ampla serie de evenimente, incluzand expoziții de arta, workshop-uri și proiecții de film, in cadrul celei de a III-a ediții…

- Acum vreo cinci zile, justitia din Romania s-a dat in stamba si-a aratat in toata splendoarea fata hada, ascunsa dupa masca de portelan pe care o poarta de ani de zile pentru nu i se vedea bubele. Daniel Horodniceanu, unul dintre procurorii de top ai Romaniei, omul numarul doi din Consiliul Superior…

- Ambasada SUA in Romania a organizat, pe 25 aprilie, un eveniment in fața Palatului Culturii din Iași. Potrivit Dezvaluirea, niciun membru PSD nu a participat la expoziția organizata de ambasadoarea SUA. Liderii locali ai PSD nu au raspuns la incercarea „Adevarul” de a primi un punct de vedere.UPDATE:…

- Au trecut șase ani de cand Simona Gherghe s-a casatorit cu Razvan Sandulescu. Cei doi au avut parte de o cununie civila discreta, fara petrecere sau alte evenimente.Cand a mers la Starea Civila cu Razvan Sandulescu, Simona Gherghe era insarcinata in ultimul trimestru. Pe 29 aprilia, prezentatoarea de…

- Clothes that combine Romanian traditional costumes with state-of-the-art technology, some of which are to be presented for the first time, while others could already be admired during the Milan Design Week, will be exhibited during the Romanian Creative Week (RCW), which will take place between May…

- Miercuri, 29 martie, mai multi cetateni ucraineni protesteaza la Navodari, judetul Constanta. Motivul pentru care acestia ar protesta, este, din primele informatii, pentru ca li se cere sa paraseasca apartamentele. Amintim ca, un proiect de ordonanta a fost pus recent in dezbatere publica, de catre…