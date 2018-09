Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut, diminica seara, la Antena 3, ca el nu a negociat in partid schimbarea Gabrielei Firea de la șefia PSD București, dar exista oameni in partid care au fost deranjați de atacurile primarului Capitalei și ar dori sa faca acest pas. „Cu mine nu s-a discutat acest…

- Finantarea USR a intrat și in atenția DNA, in timp ce la Parchetul General a fost deschis un dosar pe aceeași tema inca de anul trecut. Potrivit dezvaluiri facute de Antena 3, dosarul a fost deschis de procurorii anticorupție in urma cu doua saptamani. Acest dosar s-a deschis la DNA dupa ce au existat…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei in care persoanele pot plati valoarea amenzilor la jumatate. Legea iși propune eficientizarea și facilitarea procesului de achitare a contravențiilor. Actul normativ mai prevede deschiderea…

- Nu mai puțin de 90 inculpați (intre care persoane din conducerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Casei Naționale de Asigurari de Sanatate a municipiului București și funcționari din aceste instituții), dar și firme de ingrijiri medicale, au fost trimis in judecata, vineri, intr-un dosar instrumentat…

- Ambasada Israelului la București a confirmat ca premierul Benjamin Netanyahu și-a amanat vizita in Romania, din cauza altor angajamente. Aceasta era programata pentru luna august, iar amanarea vine in cotextul discuțiilor privind mutarea ambasadei. „Premierul Benjamin Netanyahu a decis sa efectueze…

- ​In anul 2017 a crescut atat numarul persoanelor ale caror locuințe erau conectate la sistemele de canalizare, cat și cel al persoanelor conectate la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare, arata datele comunicate miercuri de Institutul Național de Statistica. Totuși, doar 50,8% dintre…

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) au fost scoase la concurs de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxa, informeaza News.ro. Concursul…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman si procurorii DIICOT Teleorman au efectuat 14 perchezitii in Bucuresti si judetele limitrofe, la locuintele mai multor persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc, potrivit unui comunicat de presa al IGPR. Ca urmare…