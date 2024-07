Stiri pe aceeasi tema

- O eleva din Campulung a fost exclusa din examenul de Bacalaureat 2024, dupa ce telefonul cu care a intrat in sala de examen a inceput sa-i sune. Conform Jurnalul de Argeș, incidentul s-a petrecut la prima proba, cea la Limba și literatura romana.

- Saveta Bogdan s-a confruntat cu probleme grave, din cauza unui hoț. I s-a furat telefonul și a incercat sa il prinda pe barbat, dar fara succes! Saveta Bogdan a povestit cum s-a intamplat totul! Iata de ce trebuie neapraat sa iși recupereze telefonul!

- Un cerșetor din Sibiu a fost reținut pentru 24 de ore, pentru ca a incercat sa dea mita unui polițist. Barbatul a vrut sa-i ofere agentului 100 de euro mita, ca sa nu il amendeze. In plus, le-a cerut oamenilor legii sa-l duca acasa, cu mașina de Poliție, scriu jurnaliștii de la Turnul Sfatului.

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit un autoturism de lux care figura in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie, informeaza un comunicat de presa.

- Un barbat din Sibiu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce i-a furat cardul bancar unui prieten. Suspectul a facut plați online și a retras bani de la bancomat, fara nicio reținere, de 25.000 de lei. A fost prins dupa aproape doua luni și a fost reținut pentru 24 de ore, scriu…

- Un cetatean bulgar a fost retinut de politistii din Caransebes, dupa ce a furat o masina de taxi lasata neasigurata si cu cheile in contact, pe o strada din localitate, fara ca proprietarul autoturismului sa observe disparitia autovehiculului, informeaza Agerpres.Barbatul,in varsta de 52 de ani, a furat…

- 'La razboi', in București! Un ucrainean de 23 de ani a furat un taxi din București, telefonul șoferului și s-a plimbat, deși nu avea permis, prin oraș / VideoUn cetatean ucrainean in varsta de 23 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea mai multor infractiuni in Bucuresti.…

- Ion Mocanu, iubitul Anei, tanara de 19 ani din Orhei, disparuta de cinci zile, dupa ce a urcat intr-o mașina la o stație de așteptare din oraș, a facut primele declarații pentru Canal 5 despre ce a discutat cu fata, inainte ca aceasta sa dispara. Mai mult, tanarul a aratat ultimul mesaj al Anei in care…