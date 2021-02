Stiri pe aceeasi tema

- Si-a reclamat tatal si bunicul pentru viol, sustinand ca a fost abuzata ani la randul de cei doi. Este povestea teribila a unei tinere din Alesd (Bihor). Teribilul caz s-ar fi petrecut in comuna Grosi si, potrivit unor surse locale, fata a depus o plangere penala pe numele tatalui si al bunicului la…

- Tragedia de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala de vineri nu are eroi doar printre medici. Un numar de 9 polițiști și-au riscat viața pentru a scoate din flacari nu mai puțin de 15 suflete. Pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol sunt prezentați 9 agenți din Poliție care au…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. In prag de sarbatori, vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a facut dezvaluiri emoționante despre copilaria ei. „Sunt atat de multe, incat nu mi-ar ajunge aici nici timpul si nici spațiul sa vi le expun.…

- Carantina impusa in localitațile ilfovene metropolitane din jurul Capitalei lasa loc de trecere in și din București. In Popești Leordeni și-n Bragadiru, de exemplu, intra cine vrea, iese cine vrea, cand vrea și mai ales pe unde vrea. Cine are chef poarta masca, cine n-are nu poarta. Viața decurge ca…

- Inspectoratul Național de Poliție a lansat o campanie motivaționala in care ii incurajeaza pe polițiștii din țara noastra sa-și impartașeasca istoriile de viața. Astfel, Poliția incearca sa-i motiveze pe angajații sai la noi succese și victorii. Principiul de care se ghideaza campionului Stanislav…

- Situatie halucinanta. Un artist din Romania a fost amenintat cu amenda de politie pentru ca iesise din casa dupa ora 23:00. Desi viata lui era in pericol, oamenilor legii nu le-a pasat. Momente cumplite pentru un artist roman Armin Nicoara a trait momente cumplite seara trecuta. Artistul a fost amenintat…

- O crima infioratoare a pus in alerta autoritațile din Maramureș. O femeie a fost gasita cu un cuțit in piept, a fost torturata si violata. Ucigasul a incercat sa-i dea foc Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! O femeie de 61 de ani a fost gasita injunghiata și cu arsuri pe corp, in curtea casei.…