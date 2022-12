Stiri pe aceeasi tema

- Trei deținuți, condamnați la moarte in Japonia, au dat in judecata guvernul pe care il acuza ca este prea crud in ceea ce privește execuțiile prin spanzurare, pe care le vor desființate. Reclamanții, care se afla inchiși in Osaka, a caror identitate nu a fost dezvaluita, iși doresc o ordonanța care…

- Prezența BMW in Statele Unite ale Americii este mai mult decat semnificativa. In prezent, constructorul german are aici uzina din Spartanburg, Carolina de Sud, unde produce 11 modele: X3, X4, X5, X6, X7, patru modele BMW M și doua modele plug-in hybrid. Tot aici va fi asamblat și noul XM, incepand cu…

- Pe ce data pica Halloween in 2022. Cum se sarbatorește in Romania. Halloween-ul nu este o sarbatoare romaneasca, insa de ceva timp a ajuns sa fie celebrata și la noi in țara dupa anumite tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea de origine celtica vine cu diferite obiceiuri și tradiții și romanii organizeaza…

- Mii de oameni au urmarit, marti, pe site-ul Flightradar24, zborul unui avion. Un 747 si-a pierdut o roata la decolare, pe ruta Italia – SUA Un Boeing 747 Dreamlifter operat de Atlas Air (N718BA) care a decolat marti dimineata (11OCT22) din Taranto (IT) spre Charleston (SUA) a pierdut o roata a trenului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de Centrul National pentru Uragane, in perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2022, teritoriile aflate in…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat, din punct de vedere al securitatii nationale, tranzactia prin care GIP Gutenberg GmbH achizitioneaza compania wpd offshore Gmbh si, implicit, wpd offshore Black Sea 1, wpd offshore Black Sea 2 si wpd offshore Romania SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Firmele…

- Regimul separatist de la Tiraspol a reactionat dupa ce, timp de 11 zile, in Republica Moldova s-a desfasurat in exercitiul comun al militarilor moldoveni, romani si americani denumit „Scutul de Foc – 2022", eveniment despre care pretinsul ministrul de Externe transistrean, Vitalie Ignatiev, a spus…

- Premiul cel mare la loterie a reprezentat dintotdeauna un vis pentru mulți oameni, chiar daca șansele de caștig sunt extrem de mici. Trebuie sa fii cu adevarat inspirat ca sa ghicesti toate numerele extrase, iar șansele sa le nimerești sunt de una la cateva milioane. Dar, acest lucru nu ii impiedica…