Stiri pe aceeasi tema

- Kayla Unbehaun, o fetița care a fost rapita de mama ei in anul 2017, a fost gasita in Carolina de Nord, la 6 ani distanța.Poliția din South Elgin a spus ca ea a fost vazuta ultima data pe 4 iulie 2017. Tatal ei a mers sa o ia de la casa mamei ei din Wheaton pe 5 iulie, dar ea nu era acolo. La acea vreme,…

- O fetița care a fost rapita in 2017, cand avea 9 ani, a fost gasita in Carolina de Nord. Kayla Unbehaun, care a fost vazuta ultima data pe 4 iulie 2017, fusese rapita de mama ei, insa femeia nu avea drept de custodie.

- Tragedie pe o șosea din Argeș! O fetița de numai 10 luni și-a pierdut viața in urma unui accident rutier care a avut loc in Malureni. Micuța nu se afla in scaunul pentru copil, ci era ținuta in brațe de mama ei. Bunica minorei era cea care conducea autoturismul.

- O fata care a fost rapita in 2018 dintr-un mall din Washington a fost gasita cinci ani mai tarziu in Mexic. Ea s-a reintors in SUA.FBI a oferit o recompensa de 10.000 de dolari pentru informații care sa duca la recuperarea lui Aranza Maria Ochoa Lopez. Copila care acum are opt ani a fost gasita de…

- O fetița de opt ani rapita dintr-un centru comercial din SUA in 2018 a fost gasita in siguranța in Mexic, cinci ani mai tarziu de la dispariție. Fotografia cu Aranza Maria Ochoa Lopez a fost virala pe TikTok.

- O fetița de 4 ani, din satul Ermoclia, care toata viața ei a trait in spital din cauza unei malformații congenitale la aparatul respirator a fost transferata zilele trecute din Spitalul Mamei și Copilului din Capitala in Spitalul raional Caușeni.

- Durere fara margini in localitate Bravicea, raionul Calarași. O fetița de 8 a disparut, iar la scurt timp a fost gasita fara suflare, intr-un bazin acvatic.Tragedia s-a produs in seara zilei de miercuri, 1 martie.

- O fetita de cinci ani a fost gasita in agonie, de un trecator, marti seara, in tufișurile dintr-un parc din Berlin. Micuța a fost transportata la spital cu un elicopter, dar nu a mai putut fi salvata, conform StirileProTV. Polițiștii germani au arestat un tanar de 19 ani, babysitter-ul micuței și al…