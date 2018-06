Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a precizat, joi seara, pe pagina sa de socializare ca, PSD va depasi orice obstacol, iar instabilitatea determinata de cauze politice poate face rau tarii, ea adaugand ca decizia pronuntata de magistratii ICCJ cu privire la liderul formatiunii, Liviu Dragnea, "arata…

- New York este, fara doar și poate, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. O femeie a fost, insa, suficient de norocoasa pentru a inchiria un apartament intr-una dintre cele mai dorite zone - Greenwich Village - cu doar 28, 43 de dolari pe luna. Nu, nu este o gluma. Și nicio o greșeala.

- Un scandal a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, intr-un grup de prieteni. Un barbat a devenit victima a doi agresori, care l-au batut, iar apoi l-au jefuit. Mai mult, cei doi l-au urmarit pana la apartamentul unde statea in chirie cu mama sa, i-au sechestrat, iar bataile au continuat. Intamplarea…

- O mobilizare fara precedent pe retelele de socializare a dat sansa la viata tanarului din Brasov, care sufera de o boala pulmonara rara. Peste 200 de mii de euro s-au strans in timp-record, pentru transplantul de plamani care il poate salva.

- Mai multe echipaje de politie si numeroase camioane au fost mobilizate, marți dimineața, pentru a impiedica un barbat sa se arunce de pe un pod. Incidentul a avut loc in Michigan, SUA, relateaza The Detroit News.

- De-a lungul carierei sale de aproape 60 de ani, Maria Ciobanu a suferit multe dezamagiri, dar a trait si cele mai frumoase clipe, scrie stirilekanald.ro. Cel mai dureros moment a fost acela cand a fosta data afara din casa in care locuia de 25 de ani, a marturisit artista. Nu era prima casa pe care…

- Zeci de oase umane, care par a fi de copil, au fost descoperite miercuri, de un barbat de 32 de ani, intr-o garsoniera de la parterul unui bloc din comuna Balteni, in care se mutase de cateva luni. Tanarul a vrut sa-și renoveze baia, insa s-a oprit brusc și ii va fi greu sa mai revina in…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a urcat pe acoperisul casei, tinand intr-o mana o fetita in varsta de numai sase luni.Totul s-a intamplat in orasul Kwadwesi situat in apropiere de portul Elizabeth din Africa de Sud.