- Un barbat din Stremț, județul Alba, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea infracțiunii de omor, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Mihaela Radulescu are un fiu de care este foarte mandra și are toate motivele sa fie așa. Ayan este un tanar care a crescut frumos, este foarte pasionat de sport și dornic sa invețe cat mai multe lu cruri. Vedeta de televiziune l-a fotogarfiat pe Ayan la bordul unui aparat de zbor. "Pilot…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a fost acuzat marti ca a deportat ilegal un barbat suspectat ca a fost militant islamist si ca in trecut a fost garda de corp al lui Osama bin Laden, in pofida unui verdict al instantei care ii permitea sa ramana in Germania, relateaza Reuters, informeaza…

- Politistii din Tulcea, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat pe numele caruia autoritatile din Germania au emis un mandat european de arestare pentru infractiuni de furt si constituirea unui grup infractional organizat. Persoana in cauza a fost retinuta. Potrivit…

- Autoritatile germane au lansat o investigatie privind o serie de decese la o firma de accesorii metalice dupa ce un angajat a fost prins incercand sa otraveasca mancarea unui coleg de munca. Politia a gasit in casa acestuia mercur, plumb si cadmiu, relateaza DW.

- O tanara romanca a fost ucisa intr-un parc din Viersen, Germania. Adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal de un barbat de origine turca. Agresorul de 25 de ani s-a predat la Poliție dupa comiterea faptei, informeaza postului Deutsche Welle, citat de Agerpres.ro.

- Ucigasul minorei de 14 ani, originara din Moldova si data disparuta acum doua saptamani in Germania, a fost arestat. Ali Bashar, in varsta de 20 de ani, a fost retinut in nordul Irakului, acolo unde a fugit acum cateva zile impreuna cu familia sa.