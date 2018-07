Stiri pe aceeasi tema

- Un schimb de replici cu totul și cu totul spumos a avut loc marți seara, intre o polițista și un șofer, iar totul a fost facut public pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.

- Incident ciudat in Franța, petrecut in urma cu cateva luni. Ultima achiziție a armatei franceze, un vultur dresat pentru a ataca dronele inamice, a fost implicata intr-un accident, in urma caruia o fetița a fost ranita.

- Vestea ca John Cena și Nikki Bella și-au anulat nunta cu doar trei saptamani inainte de evenimentul grandios a surprins pe toata lumea, insa acum presa internaționala anunța ca totul a facut parte dintr-un plan bine pus la punct.

- Calificata in semifinale la Roma, unde o va intalni pe Maria Sarapova, Halep si-a exprimat dorinta pentru a juca la turneul WTA de la Strasbourg si a apelat la organizatori pentru a obtine un wild-card, dar a fost refuzata. Organizatorii au anuntat-o pe numarul 1 mondial ca nu poate fi inclusa pe…

- La 6 august 1945 bomba atomica, cunoscuta ca "Little Boy", a fost aruncata deasupra orașului Hiroshima, iar trei zile mai tarziu, la 9 august 1945, cea de-a doua bomba atomica, cunoscuta ca "Fat Man", a fost detonata deasupra orașului Nagasaki.

- Ilie Dumitrescu este surprins de comportamentul lui Dan Petrescu, dar și de declarațiile pe care acesta le da in ultima vreme. Fostul mare internațional roman și jucator al Stelei nu ințelege ce se intampla cu antrenorul CFR-ului. "Il cunosc foarte bine pe Dan Petrescu, nu credeam ca poate sa dea o…

- Fetița Oanei Matache, Jessica, a fost creștinata duminica, 15 aprilie, la o biserica din Dorobanți din Capitala. Atat parinții, cat și nașii, Delia și Razvan, au fost emoționați in cea mai importanta zi din viața lor, bucurandu-se din plin de eveniment, dar și de invitații care i-au fost alaturi. Daca…

- Coloanele de camioane formate marti la frontiera cu Ungaria au lungimi record dupa 1990, respectiv peste 23 de kilometri pe autostrada, inainte de Vama Nadlac II, si peste 20 de kilometri pe DN 79A, inainte de Varsand, soferii asteptand pana la 13 ore pentru a putea intra in tara. In al doilea caz,…