Povestea INCREDIBILA a lui \”Mowgli\” din Romania! L-au ingrijit fiarele salbatice. Vezi ce miracol s-a intamplat! foto

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania de la debutul epidemiei este 14.854, din care 59 de decese. In ultima sptamana au fost raportate 29 de cazuri nou confirmate, in opt judete si in Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi - 13 - au fost inregistrate, in ultima saptamana,…

- Romania viitorului crește cu tristețe in glas și cu lacrimi pe obraz. Sunt noi generații de sacrificiu, copii care au unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate. Cei mai multi au ramas acasa in grija rudelor pana la gradul patru.

- Fiul Ruxandrei Dragomir, la Bayern Munchen: ”A fost titular in toate meciurile, a marcat și l-au chemat din nou”. Filip Ilie (16 ani), fiul fostei jucatoare de tenis Ruxandra Dragomir, a susținut recent probe de joc la Bayern Munchen, iar bavarezii l-au chemat din nou. „El este inca junior, a fost chemat…

- La nivelul Uniunii Europene, un sfert din gospodariile cu copii erau alcatuite anul trecut din familii monoparentale, cel mai scazut procent fiind inregistrat in Croatia si Romania. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica, avand aproximativ una din trei gospodarii alcatuite din…

- Andor Sandor, reprezentantul companiei care detine drepturile intelectuale ale marcii “Arsenie Boca”, a fost refuzat de Gigi Becali dupa ce i-a transmis acestuia o oferta de a folosi timp de cinci ani acest brand, pentru a comercializa produse religioase. In replica, Andor Sandor sustine ca “se confirma…

- O fetița de șase ani a condus o camioneta pe camp, in Arad, iar grovazia a fost transmisa Live pe Facebook chiar de tatal copilei care o incurajeaza sa apese pedala de accelerație. Incidentul șocant a avut loc la nici opt zile de la accidentul din Ungaria, in care au murit noua romani, vinovat fiind…

