Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 11 ani a cazut in raul Timiș, duminica, in zona Taberei de copii, din localitatea Chevereșu, din județul Timiș. Copilul a fost scos de scafandri in stop cardio-respirator și, din pacate, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. ISU Timiș a fost anunțat, duminica, prin apel la 112,…

- Cincinnati și DC United au remizat, scor 0-0, in MLS. Comentatorul partidei a oferit un moment amuzant in minutul 52, la eliminarea lui Moses Nyeman. In minutul 52, brazilianul Brenner a scapat singur spre poarta celor de la FC Cincinnati. Moses Nyeman a fost nevoit sa intervina printr-un placaj desprins…

- Trupul tanarului disparut in Dunare dupa ce ambarcatiunea in care se afla s-a rasturnat duminica dupa amiaza, in zona portului Corabia, a fost gasit marti dimineata, potrivit news.ro. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au anuntat ca trupul a fost descoperit la aproximativ…

- Selectionerul Angliei, Gareth Sothgate, si-a laudat jucatorii dupa calificarea in finala Euro-2020, potrivit news.ro."Sunt atat de mandru de jucatori! Este o ocazie incredibila de a face parte din asta. Stiam ca nu va fi simplu. Cand astepti atat timp cat a trebuit sa o facem noi ca sa trecem de…

- Echipele de salvare au gasit resturile avionului Antonov An-28 disparut marti, cu 28 de oameni la bord, in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, informeaza AFP, citind un comunicat transmis de agentia aviatica rusa Rosaviatia, relateaza Agerpres. ‘Salvatorii au gasit resturile avionului’, a indicat…

- Dan Petrescu, triplu campion ca fotbalist cu Steaua, a vorbit in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu", de pe GSP.ro, despre ofertele pe care le-a avut in cariera și pe care le-a refuzat, despre perioada Chelsea și inceputurile sale in fotbalul romanesc, dar și despre cum vede fotbalul romanesc in…

- Anca Neacșu de la A.S.I.A. a trecut printr-o situație incredibila in urma cu cateva zile. Frumoasa artista a fost confundata cu o alta Anca Neacșu, considerata cea mai bogata romanca. Toate bune și frumoase pana aici, insa ”sosia” artistei a fost și in arest timp de patru ani, situație ce a schimbat…

- Șeful poliției criminale din Lituania, Rolandas Kiskis, a declarat ca organele de drept din SUA și Polonia au inițiat o ancheta proprie cu privire la aterizarea de urgența a avionului companiei aeriene irlandeze Ryanair la Minsk pe 23 mai. Despre acest lucru a anunțat Interfax. Potrivit șefului departamentului,…