Stiri pe aceeasi tema

- Corina Petrescu, Iasi: "Fiica mea are 15 ani si are ciclu menstrual de la varsta de 13 ani. De cateva luni, insa, atunci cand are ciclu, se plange de dureri foarte mari in zona genitala. Nici eu nici mama mea nu am avut astfel de probleme, de aceea nu inteleg ce i se intampla. Stiu ca unele femei au…

- In cursul zilei de marți, 7 martie, a avut loc un accident mortal la ieșirea din municipiul Pașcani spre Iași. Un barbat, in varsta de 70 de ani, care circula cu un moped a fost acroșat de un camion. La fața locului au fost trimise echipaje de poliție, pompieri și ambulanța. Din nefericire, in urma…

- ”Din cele 19.042.500 persoane care la 1 ianuarie 2022 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei, 9.803.000 sunt femei, reprezentand 51,5% din totalul populatiei rezidente. In mediul urban, ponderea femeilor este mai pronuntata decat in cel rural; peste 5.258.300 de femei locuiesc la oras, reprezentand…

- Filosoful Mihai Șora, in varsta de 106 ani, s-a stins din viața, sambata. Anunțul a fost facut de soția lui, pe pagina de facebook. „Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusețea insași, credința, nadejdea și dragostea, cum spune cuvantul apostolic. Și niciodata nu-ți voi fi indeajuns…

- Romania este in doliu! In urma cu puțin timp a fost anunțat decesul filosofului și eseistului roman, Mihai Șora. Anunțul a fost facut chiar pe pagina sa de Facebook. Cine a fost Mihai Șora.

- Primarul din Alba care și-a petrecut o jumatate din viața in funcție. Iancu Popa conduce comuna Santimbru de 33 de ani A preluat fraiele comunei Santimbru la 1 februarie 1990 și nu le-a mai dat drumul. Unul dintre cei mai longevivi primar din Romania și cel mai longeviv din Alba, Ioan Iancu Popa, a…

- Jumatate dintre angajatii romani asteapta sa li se mareasca salariile anul acesta, potrivit unul sondaj realizat de platforma undelucram.ro, iar o treime dintre ei cred ca lefurile ar trebui sa creasca cu un procent intre 20- - 50- ca sa se poata descurca cu noile cheltuieli lunare. In judetul Iasi,…

- Lumea cinematografiei și a teatrului romanesc a pierdut azi o legenda. Mitica Popescu s-a stins pe 3 ianuarie, la varsta de 86 de ani, dupa o viața impresionanta, traita la maximum. Marele actor a fost unul dintre romanii trimiși la inchisoare in perioada comunista pentru ca a refuzat sa-și toarne prietenii.