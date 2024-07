Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 47 de ani a murit in urma unui accident cumplit provocat in Italia, in apropiere de Forli. Adrian Hristu Ciprian și-a pierdut viața, dupa ce motocicleta pe care o conucea s-a izbit de un bolid de lux.

- Din primele informații, barbatul ar fi pierdut controlul direcției și ar fi intrat in plin in coloana de tiruri de pe sensul opus. Martorii au sunat urgent la 112 și mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului, insa din pacate nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața ofițerului. Polițist…

- Un politist german pe motocicleta a murit si un altul a fost grav ranit intr-un accident luni, in timp ce il escortau pe premierul ungar Viktor Orban la aeroportul din Stuttgart, a anuntat politia din orasul din vestul Germaniei. Orban se afla in oras pentru a urmari meciul dintre Ungaria si Scotia…

- Emanuel Perde, agent principal de poliție in cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Feroviare Cluj, a fost arestat preventiv in data de 6 iunie 2024, fiind acuzat de luare de mita și complicitate la trafic de influența. Cu radacini adanci in localitatea Morlaca, comuna Poieni, Perde a dezamagit…

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un barbat in varsta de 41 de ani, polițist, a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina. O femeie in varsta de 35 de ani, care era pasagera pe vehiculul cu doua roți, se afla in stare grava.

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un motociclist și-a pierdut viața, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu o mașina. Motociclistul care a decedat era polițist la trupele speciale ale IPJ Galați și se afla in timpul liber

- Accident grav duminica pe strada Martin Luther, din Timisoara, unde un motociclu condus de un adolescent a intrat in coliziune cu masina condusa de o tanara. „Un tanar in varsta de 17 ani a condus un motociclu pe strada Martin Luther dinspre strada Oituz spre strada Proclamația de la Timișoara, iar…

- Andreea Lozinca are o poveste impresionanta de viața. Concurenta a suferit o amputație de picior, in urma unui accident cu scuterul pe care l-a avut la 16 ani. Jurații au ramas fara cuvinte in fața tinerei care și-a facut apariția in platou.