Stiri pe aceeasi tema

- Cațelușa Arya, despre care s-a crezut inițial ca s-a pierdut la Florești, a fost gasita langa Pitești, iar aventura ei arata cat de puternica este legatura dintre om și caine. A sarit din remorca la Teiuș și s-a dus pe urmele mașinii, in speranța ca va da peste stapan.Arya a fost gasita de niște tineri…

- Cațelușa Arya, despre care s-a crezut inițial ca s-a pierdut la Florești, a fost gasita langa Pitești, iar aventura ei arata cat de puternica este legatura dintre om și caine. A sarit din remorca la Teiuș și s-a dus pe urmele mașinii, in speranța ca va da peste stapan.Arya a fost gasita de niște tineri…

- Cațelușa Arya, despre care s-a crezut inițial ca s-a pierdut la Florești, a fost gasita langa Pitești, iar aventura ei arata cat de puternica este legatura dintre om și caine. A sarit din remorca la Teiuș și s-a dus pe urmele mașinii, in speranța ca va da peste stapan.Arya a fost gasita de niște tineri…

- O poveste impresionanta cu Arya, o femela in varsta de un an din rasa lup cehoslovac, s-a viralizat pe rețelele sociale. Arya a fost pierduta de stapan pe 19 august, dupa ce a sarit din remorca in care se afla. Cainele a fost pierdut la Teiuș și a fost gasit langa Pitești dupa o saptamana. A strabatut…

- Ziarul Unirea VIDEO| Arya, cainele pierdut la Teiuș, gasit langa Pitesti dupa o saptamana. A strabatut peste 250 de kilometri in cautarea stapanului Un barbat din Oradea oferea o recompensa uriașa oricarei persoane ii poate furniza informații despre cainele familiei, care s-a pierdut in timp ce tranzita…

- Mai mult se sta decat se merge pe DN7 / E81 care leaga Sibiul de capitala. Este blocaj in trafic inca de dupa-amiaza, in ciuda efortului celor trei polițiști transpirati, care, cu caschetele pe post de evantai, se agita la jumatatea cozii, undeva la un sens giratoriu la Rm Valcea. Ca agitația lor e…

- Distanta de 122 de kilometri dintre Sibiu si Pitesti a fost parcursa, duminica seara, in 3 ore si 10 de minute, din cauza semafoarelor care faceau ca traficul sa se desfasoare alternativ. In aceste conditii, viteza medie a fost de 40 de kilometri pe ora. Intre Sibiu si Valcea drumul este suspendat pe…

- Seful Cancelariei primu-ministrului, Ionel Danca, a anuntat vineri, ca in sedinta de Guvern de joi seara, a fost adoptata o hotarare de Guvern care pregateste tronsonul patru al drumului expres Craiova – Pitesti. El a precizat ca sunt de trista amintire imaginile celor care deschideau santierul si improvizau…