Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu s-a grabit, zilele trecute, la cumparaturi și nu a mai fost atent unde iși parcheaza mașina. Ba chiar a facut și o aroganța, plasandu-și bolidul chiar sub indicatorul ”Oprirea interzisa”! (Promotiile zilei la monitoare) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a obținut imaginile in care…

- Defrișarile au atins cote maxime in Romania. 27 de judete sunt incadrate in zona de risc, din care 21 in zona de cod rosu, care semnaleaza cel mai mare pericol, si sase in zona de cod galben. Cu toate acestea, padurile sunt in continuare taiate. Un camion plin cu lemne a fost fotografiat recent de catre…

- Gianina Nistor este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. Grație concertelor la care a fost invitata, artista a reușit, anul trecut, sa-și achiziționeze o decapotabila. In 2017, interpreta și-a cumparat un Opel Tigra Cabrio, fabricat in 2005, cu aproape 100.000 de kilometri…

- Caz infiorator in Prahova! O tanara din Prahova a fost calcata cu mașina de fostul ei iubit. Barbatul a dorit sa se razbune pe ea, susțin surse din ancheta. Accidentul a avut loc in statul Dițești. Victima este o tanara de 21 de ani. Ea se desparțise recent de iubitul care a spulberat-o cu mașina. […]…

- O fetița de un an din Mija, județul Dambovița a fost calcata cu mașina chiar de nașul ei. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) A fost chemata ambulanța insa, din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru micuța. Nașul fetiței venise in vizita la […] The post…

- Scene de coșmar pe mai multe drumuri din Romania, dupa ce hoții au inceput sa foloseasca o noua metoda de jefuire. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Despre aceasta au aflat milioane de romani, dupa ce un bucureștean a postat pe Facebook un mesaj in care […] The…

- Romanii sunt naivi si cumpara masini reparate si sudate prin service-uri obscure, doar pentru ca sunt ieftine. Masini dauna totala aduse din Franta, reparate si vandute in Romania. Tara noastra este una dintre putinele piete din Europa unde se inmatriculeaza un numar record de automobile second-hand.…