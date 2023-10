Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, vineri, la Oradea, ca informatiile oficiale primite in cursul zilei de la autoritatile italiene arata ca la Bari Curtea de Apel a decis predarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, autoritatilor din Romania, hotararea putand…

- O dimineața senina s-a transformat intr-o tragedie teribila in Arezzo, Italia. O femeie care spala geamuri a cazut in gol de la etajul patru, chiar sub privirea unei batrane de 85 de ani. Victima tragediei este o romanca in varsta de 72 de ani care ajuta o alta batranica la treburile casnice. Badanta…

- Dragos si Adrian Paval, proprietarii Dedeman, vor inchide Grand Hotel Gardone la sfarșitul lunii octombrie pentru o reabilitare complexa, urmand ca hotelul unde au stat oaspeți celebri sa fie redeschis in 2026.

- Madalina Ghenea, actrița romanca ce se iubește cu sportivul bulgar Grigor Dimitrov, face furori in mediul online. A atras atenția cu cea mai recenta fotografie postata pe Instagram, iar fanii au fost cei care au asemanat-o cu un inger. In varsta de 36 de ani, romanca Madalina Ghenea e de cateva luni…

- O romanca a fost la un pas sa fie injunghiata de doi indivizi intr-un autobuz din Roma, sub privirile indiferente ale șoferului care i-a ignorat strigatele de ajutor si i-a spus sa se descurce singura

- In aceasta vara, turistii se inghesuie pe plajele de pe coasta Adriaticii din sudul Italiei, dar in Puglia, unii operatori au decis sa le interzica vizitatorilor sa aduca mincare si bautura, iar aceasta noua regula a stirnit furia turistilor, dar si a localnicilor, care au decis sa se adreseze instantelor…

- Procurorii anticoruptie vor cere redeschiderea dosarului lui Darius Valcov in care instanta a constatat ca faptele s-au prescris, informeaza TVR. Valcov, fost ministru și fost primar al Slatinei, a scapat in martie de unul dintre dosarele de corupție. In acest dosar a fost condamnat, in iulie 2020,…

- O romanca din Italia, care lucreaza ca menajera, a fost arestata dupa ce și-a lovit partenerul și pe ofițerii de poliție care au intervenit pentru a o opri, scrie Rotalianul. Incidentul s-a petrecut in urma cu 20 de zile, in jurul orei 3.00 noaptea, intr-o casa din localitatea Pesaro, regiunea Marche.…