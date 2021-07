Un pensionar din Galați ne ofera tuturor o lecție de civism. Barbatul are grija de copacii de pe domeniul public. In fiecare an, alege cate cinci arbori și ii ingrijește cum știe el mai bine. Aproape in fiecare zi ii uda și taie iarba din jurul lor. Pensionarul care are grija de copacii de pe […] The post Povestea impresionanta a pensionarului care are grija de copacii din Galați. „Am zis ca pot fi si eu de folos ca cetatean al acestui oras” appeared first on IMPACT .